Trevisani DURO con l’Inter: “Mentalità tema da affrontare. Serve una scelta”

La vittoria contro l’Udinese non è bastata a scacciare i dubbi sull’avvio di stagione dell’Inter di Riccardo Trevisani, specie sulla tenuta mentale della squadra di Inzaghi. Queste le sue parole nell’ultima puntata di Pressing:

“Secondo me c’è un tema fame che nell’Inter va assolutamente affrontata. L’Inter è uscita dal campo dopo la partita con il Manchester City profumata in smoking, ‘che bello abbiamo giocato contro Guardiola e alla pari’ ed è andata al giocare il derby con una rilassatezza non da derby e il Milan ha giocato con un’altra cattiveria rispetto all’Inter. Certo che la partita con l’Udinese è buona, ma se mi metto a cercare l’anno scorso due partite in cui l’Inter ha preso due gol non le trovo, ora siamo alla sesta giornata. Il problema non è l’atteggiamento tattico, ma l’atteggiamento mentale, ovvero la squadra che riesce ad avere la stessa concentrazione. Tanto è vero che ha vinto il campionato ed è uscita agli ottavi in Champions League, ha fatto la finale di Champions League e ha perso 12 partite in campionato. Questo è un fatto costante in questi giocatori. Sono 3 anni che va così. E si arriverà a marzo che bisognerà fare una scelta, o uno o l’altro”.