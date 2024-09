Cesari SPEGNE l’ultima fake news social sull’Inter

Udinese-Inter ha segnato il ritorno alla vittoria dei nerazzurri, ma anche quello al gol di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Anche se sui social si sono accese alcune polemiche sulla prima rete dell’argentino, arrivata oltre i 2 minuti di recupero del primo tempo, concessi dall’arbitro.

Tuttavia, non c’è nessuna irregolarità come paventato in rete. Lo ha spiegato l’ex arbitro Graziano Cesari, nel corso dell’ultima puntata di Pressing. Queste le sue parole sull’episodio:

“Un gol perfettamente regolare. Devo dire che non dovrebbe mai fare discutere o arrabbiare. Sacchi, ottimo l’arbitro della partita, ha dato inizialmente due minuti di recupero e la partita doveva finire al 47′. La rete di Lautaro è arrivata 52 secondi dopo, ma perché nel frattempo c’è stato un infortunio, quello di Thauvin, rimasto a terra dopo un contrasto di gioco. Questo infortunio è durato 1 minuto e 27 secondi, quindi la rete di Lautaro è perfettamente valida, perché il tempo di recupero è stato quello corretto concesso da Sacchi”.