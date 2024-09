Troppi gol ed errori: la difesa dell’Inter “ripassa” con Inzaghi

Il dato sui gol subiti in questo inizio di stagione è uno di quelli che richiede maggiori riflessioni in casa Inter. Troppi a livello numerico (7 in 6 partite) e molti arrivati in modo troppo simile: cross dalla trequarti mancina e difesa sorpresa.

Il reparto arretrato è parso molto più fragile rispetto alla passata stagione e gli errori individuali si fanno sempre più evidenti. Una situazione alla quale Inzaghi sa che va posto rimedio. Per questo motivo ad Appiano Gentile sono già iniziati i “ripassi” per correggere le sbavature.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea il lavoro per correggere i difetti di queste prime partite, con la convinzione che con una generale crescita di condizione le sbavature si faranno sempre meno consistenti.

L’opinione di Passione Inter

Ritrovare la solidità della passata stagione deve essere un obiettivo primario per l’Inter. La capacità di ridurre a zero i rischi e di non subire gol è la grande caratteristica che sta mancando in alcune partite e senza la quale è difficile sostenere la produzione offensiva. D’altronde, quando i nerazzurri hanno saputo blindarsi, sono arrivati grandi risultati (vedasi Atalanta e Manchester City).