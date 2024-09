Inter-Stella Rossa, pronte nuove rotazioni: “Aria di maglia dal 1′”

Torna la Champions League e arriva una gara fondamentale per l’Inter. A San Siro, infatti, i nerazzurri affronteranno la Stella Rossa, nella 2a giornata del girone, con il compito quasi obbligatorio di portare a casa i 3 punti.

Importanza della gara della quale è sicuramente consapevole anche Simone Inzaghi, che ieri ha iniziato il processo di avvicinamento alla gara di domani. La squadra è tornata ad allenarsi e il tecnico sembra pronto ad attuare nuove rotazioni in diversi reparti, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Se in difesa potrebbe trovare spazio Stefan De Vrij, è a centrocampo e in attacco dove ci sono i ballotaggi più cruciali: Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan si contenderanno il posto fino all’ultimo, mentre per Mehdi Taremi sembra esserci aria di maglia dal 1′, con Marcus Thuram che potrebbe riposarsi per la prima volta in stagione.