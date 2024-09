Tifosi Marsiglia DURI con Carboni: “Il Correa di questa stagione”

Non è iniziata in modo sfavilllante l’avventura di Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia. Il talento arrivato dall’Inter, che vanta un’ipotesi di riacquisto nei suoi confronti, non è mai partito titolare fin qui, racimolmando pochi minuti e finendo nel mirino dei tifosi francesi.

Il talento classe 2005, infatti, è stato criticato dopo la sconfitta contro il Strasburgo per 1-0. Subentrato al 71‘, Carboni non è riuscito a incidere per raddrizzare il risultato, senza mai arrivare al tiro o tentare il dribbling.

Un ingresso privo di mordente che non è piaciuto ai sempre esigenti tifosi del Marsiglia, che in queste ore lo stanno criticando sui social. “Un fantasma” o “ingresso spettrale” sono alcuni dei commenti che si possono leggere su X.

Altri, invece, lo definiscono il “Correa di questa stagione”, con chiaro riferimento alla deludente esperienza in prestito del Tucu. Anche così si spiegano le critiche all’Inter, accusata addirittura di “frode” nei confronti del Marsiglia stesso.

Oltre alle tante critiche, però, c’è anche chi prova a sostenere Carboni, arrivato da poco e ancora molto giovane, con la curiosità e la speranza di vedere il suo contributo, magari con maggiore spazio a disposizione.