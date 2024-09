Come Inzaghi ha trasformato Frattesi all’Inter in un giocatore nuovo

L’esperienza di Davide Frattesi all’Inter è già costellata di diversi gol importanti, sebbene raramente sia partito da titolare. L’infortunio di Nicolò Barella, allora, gli ha aperto le porte a una grande occasione. E contro l’Udinese è stata subito sfruttata: non solo per il gol, ma anche per la maturazione mostrata.

Infatti, come racconta La Gazzetta dello Sport, a soddisfare Simone Inzaghi c’è stata la sua crescita in vari aspetti del gioco. Un miglioramento generale dovuto al lavoro del tecnico, che lo vuole trasformare da un semplice incursore a un centrocampista completo, in grado di gestire il pallone e i momenti della partita.

Merito anche della disponibilità e del lavoro costante dello stesso Frattesi, che in questi ad Appiano ha studiato e applicato con dedizione le nuove lezioni di Inzaghi, provando a replicare in campo. A Udine, i frutti si sono visti e, ora che sembra pronto a svolgere determinati compiti, potrà avere ancora più spazio.