Titolare in dubbio per Inter-Stella Rossa: domani il test decisivo

Si avvicina il secondo impegno in Champions League della stagione dell’Inter, che martedì 1° ottobre giocherà la prima gara a San Siro di questa edizione. Di fronte la Stella Rossa, sconfitta dal Benfica all’esordio. Gara complicata per i serbi, che dovranno sciogliere nelle prossime ore il dubbio su uno dei propri titolari.

Omri Glazer, infatti, potrebbe non essere arruolabile per la trasferta di Milano. Il portiere israeliano è uscito nel secondo tempo della gara contro lo Zeleznicar, giocata venerdì.

Reduce da un infortunio al bicipite femorale, Glazer ha ricevuto buone notizie dalla risonanza magnetica, come evidenziato dal sito Sport Klub. Nessuna ricaduta per il portiere della Stella Rossa, che dunque potrebbe essere uscito solo per un semplice crampo.

In ogni caso, il test decisivo sarà domani: Glazer proverà ad allenarsi e, se tutto andrà per il meglio, allora potrà essere presente per la sfida contro l’Inter.