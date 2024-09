Dall’Inghilterra – RIVOLUZIONE sul mercato: accordo vicino

L’ultima sessione di calciomercato è stata caratterizzata da diverse polemiche degli addetti ai lavori. Nel mirino, il mercato ancora aperto con la stagione già iniziata, che ha creato diverse problematiche agli allenatori, trovatisi con rose non complete o stravolte in concomitanza delle partite. Una situazione spiacevole che, però, potrebbe cambiare presto.

Delle riflessioni e delle possibili novità erano state confermate anche da Beppe Marotta, presidente dell’Inter, alcune settimane fa, ma presto potrebbe arrivare qualcosa di concreto. Infatti, come riporta The Times, i principali club europei sarebbero vicini a un accordo per anticipare al 15 agosto la chiusura del calciomercato, a partire già dalla prossima stagione.

Le principali coinvolte nella trattativa sarebbero attualmente Premier League e Liga, ma anche gli altri top campionati europei, compresa la Serie A, dovrebbero approvare l’iniziativa. Si attendono novità ufficiali, con il punto interrogativo di altri mercati, come l’Arabia Saudita.