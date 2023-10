Zhang festeggia 5 anni: ora ha un doppio obiettivo per l’Inter

Ricorre oggi l’anniversario del quinquennale dalla nomina di Steven Zhang come presidente dell’Inter. E stamattina, all’assemblea dei soci, il numero uno nerazzurro farà il punto su questi anni alla guida del club e sugli obiettivi per il futuro.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Zhang ha un doppio obiettivo per il futuro. Il chiodo fisso è la conquista della seconda stella, obiettivo primario di questa stagione. Il presidente nerazzurro è il terzo più vincente della storia del club (5 trofei vinti) e vuol rimpinguare ulteriormente il suo palmares.

Poi c’è l’altro obiettivo, proiettato più in là nel tempo: il destino della società, con la scadenza del prestito di Oaktree, fissata il prossimo maggio, che incombe. Zhang non vuole prendere in considerazione la possibilità di vendere (anche se quest’ultima non può essere esclusa). Il desiderio del presidente dell’Inter, però, sarebbe quello di rifinanziare.

L’opinione di Passione Inter

Il desiderio di Zhang di fare bene con l’Inter è sempre stato palesato dallo stesso presidente, al netto di difficoltà economiche che hanno frenato bruscamente il processo di crescita intrapreso qualche anno fa. I risultati sportivi sono sicuramente buoni e lo Scudetto può essere un obiettivo; tuttavia, rimangono dubbi sull’effettiva sostenibilità del progetto nerazzurro a lungo termine e sulle sue possibilità di crescita tecnica ed economica.