TS – Emergenza coronavirus, bilancio in rosso. Dalla famiglia Zhang l’imposizione all’Inter di autofinanziarsi

L’emergenza coronavirus ha avuto un notevole impatto in negativo sui bilanci di tutti i club di calcio. Come riportato da Tuttosport, l’Inter non è esclusa da questi discorsi e all’orizzonte non sembrano esserci eventuali cambi di rotta che fanno pensare ad investimenti massicci di Suning nell’immediato futuro.

Il bilancio dell’Inter, che sarà approvato a fine mese, chiuderà con un rosso attorno ai 100 milioni di euro, anche l’esercizio in corso sarà in negativo. Un passivo comunque inferiore rispetto a quello di altri club, come Milan e Roma, ma tale comunque da spingere la famiglia Zhang a chiedere al club di cercare l’auto-sostenibilità nelle prossime finestre di mercato.

