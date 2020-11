TS – Dal Siviglia al Psg, l’Inter è in bella compagnia: chi ha giocato dopo ferragosto in Europa sta avendo difficoltà

L’avvio di stagione dell’Inter non è stato esaltante ma la squadra nerazzurra è in bella compagnia. Come riportato infatti da Tuttosport, fatta eccezione per il solito Bayern Monaco, tutte le squadre protagoniste delle semifinali di Champions ed Europa League fino alla seconda metà di agosto, hanno faticato in questa prima parte di stagione.

Il Lipsia ad esempio sta andando bene in campionato ma è stato travolto in Europa dal Manchester per 5-0. Il Psg comanda in Ligue 1 ma ha già perso due partite nel girone di Champions. Il Lione è 5 in campionato con 5 pareggi e una sconfitta, il Siviglia addirittura è 12esimo in Liga. Ancora peggio il Manchester United che è 14esimo. Lo Shakhtar invece è secondo in campionato ma ha incassato un pesantissimo 0-6 casalingo contro il Borussia M’gladbach. Insomma, gli impegni successivi a Ferragosto si fanno sentire per tutti.

