Sportitalia – L’Inter pagherà gli arretrati a fine maggio, poi autofinanziamento

L'Inter, al momento, ha la testa puntata verso l'obiettivo scudetto, ma la società ha già fatto sapere che pagherà gli arretrati entro il 31 maggio. Come riportato da Sportitalia, Suning ha cerchiato in rosso la data sul calendario per chiudere i conti con giocatori e staff. Da quel momento in poi si penserà al mercato e la parola d'ordine per la sessione estiva sarà autofinanziamento.