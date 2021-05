Zhang (Inter Tv): “Scudetto? Una bella storia d’amore. Possiamo fare grandi cose”

Il presidente del club nerazzurro parla emozionato dopo la consegna della coppa Scudetto

Il presidente Steven Zhang, a margine delle celebrazioni di San Siro per la Festa Scudetto, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare questo storico successo.

Ecco le sue parole: "Difficile descrivere questo momento a parole. Sappiamo quanto lavoro c'è stato dietro. Speriamo di condividere e dare gioia a tutti gli interisti. Spero che i tifosi siano molto contenti. Lo sport è anche questo, intrattenimento e condividere la gioia di questo momento. Questo risultato è frutto di tanti anni di lavoro, non si vince solo per caso o per fortuna. Può succedere, ma non è questo il caso. Questa è proprio una storia d'amore. Con tutto questo lavoro e fiducia si può migliorare le cose e fare grandissime cose insieme".