Il Sole 24 Ore: “Perché Zhang-Pimco è un indizio verso gli arabi”

L’accordo in arrivo fra Steven Zhang e il fondo americano Pimco consentirà al presidente nerazzurro di mantenere il controllo del club nell’immediato, ma gli scenari potrebbero mutare in breve tempo e non si può escludere una cessione dell’Inter.

È questa la ricostruzione de Il Sole 24 Ore, supportata dal fatto che Pimco non è un’azienda solita fare operazioni di questo tipo, ovvero un rifinanziamento su unico soggetto e di tale portata. Secondo osservatori finanziari, la scelta porta a credere che non si tratterà solo di rifinanziamento, visto che Pimco si muove per conto di suoi clienti molto strutturati. E per questo l’operazione potrebbe rivelarsi propedeutica all’arrivo di un nuovo socio che possa garantire denari freschi, magari la cordata dell’Arabia Saudita di cui si è parlato nelle ultime settimane.

Un ulteriore indizio arriva poi dalla somma che verrà garantita a Zhang, ovvero 400 milioni di euro. Da tale cifra andrebbero teoricamente sottratti 380 milioni da restituire a Oaktree, ma è anche vero che il presidente non ha utilizzato tutti i capitali erogati ai tempi del finanziamento nel 2021. Secondo Il Sole 24 Ore, a Zhang potrebbero rimanere in tasca circa 150 milioni di euro.