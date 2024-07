Zielinski: “Inter, il centrocampo è la forza”. Ecco quando arriverà in ritiro

Dopo l’ufficialità del suo arrivo all’Inter, Piotr Zielinski ha rilasciato la prima intervista ai canali del club direttamente dalla sala trofei. L’ex Napoli si unirà al ritiro con la squadra di Simone Inzaghi intorno al 16-17 luglio, nei primissimi giorni (si parte il 13), considerata la precoce eliminazione della Polonia a Euro 2024. Queste le dichiarazioni del centrocampista:

GIOCARE NELL’INTER – “Sono molto contento perché arrivo in una delle squadre più forti al mondo, è un onore per me e non vedo l’ora di iniziare“.

IL CENTROCAMPO NERAZZURRO – “È vero, il centrocampo è veramente una forza di questa squadra. Cercherò di dare il mio contributo in modo che la squadra possa essere ancora più forte“.

LE PARTITE CONTRO L’INTER – “Erano sempre partite durissime, contro una squadra ben organizzata e di tantissima qualità. Pressano benissimo, appena perdono palla sono sempre ad aggredire l’avversario per riconquistarla subito. Questa è stata una chiave, oltre alla qualità generale di tutta la squadra“.

ESPERIENZA IN SERIE A – “Sono in Italia da 12 anni e sono felicissimo di continuare la mia carriera qui, perché mi trovo molto bene“.

PRIMO POLACCO ALL’INTER – “Sono molto orgoglioso, l’Inter è una grandissima squadra dalla maglia prestigiosa. Cercherò di fare del mio meglio per raggiungere i risultati più grandi possibili. Darò tutto per rendere felici i tifosi, che sono fantastici e lo stadio è bellissimo, uno dei più belli d’Italia. Farò di tutto per far vedere le mie qualità e portare altri trofei al club“.