L’imprenditore Thomas Zilliacus è tornato a parlare dell’Inter e lo ha fatto ai microfoni del quotidiano finlandese Helsingin Sanomat. Come al solito, tema principale del dibattito è stata l’ipotesi di un passaggio di proprietà, che Zilliacus continua a ritenere uno scenario più che plausibile. “Il fatto che Zhang non voglia vendere è una sciocchezza da parte della stampa. Però, la notizia dell’offerta di Investcorp non è vera. Per quanto ne so non è mai stato fatta, è tutto inventato. Dopo di ciò, non credo che siano state presentate altre offerte”, ha dichiarato.

Per poi aggiungere, sempre su Zhang: “Il proprietario vuole vendere il club a qualcuno che sia seriamente intenzionato a costruirlo e svilupparlo. Steven è a Milano dal 2016, mi ha raccontato che era in America quando suo padre lo ha chiamato il giorno del suo 26esimo compleanno e gli ha detto che gli avrebbe regalato l’Inter e si sarebbe trasferito subito a Milano. Prima di allora non era mai stato ad una partita di calcio”.

E sull’ipotesi di acquistare l’Inter insieme allo sceicco Jassim Al-Thani? “Le discussioni si svolgono a porte chiuse e i possibili risultati saranno riportati a tempo debito. La combinazione dei servizi delle mie società e del capitale di Al-Thani creerebbe un’equazione davvero interessante”.