Inter, Footy Headlines rivela i dettagli della terza maglia 2020-21: “Si ispira ad una scarpa molto popolare”

Già trapelate da qualche tempo, sembrano aver diviso l’opinione dei tifosi le tre maglie che Nike ha ideato per la prossima stagione dell’Inter. Se il design sia della seconda che terza maglia sembra esser piaciuto, è stata più che altro la prima ad aver sollevato più di una perplessità per via di uno zig zag che va contro la tradizione e che ricorda per molti aspetti la maglia della stagione successiva al Triplete.

Per quanto riguarda il terzo kit, come sottolineato da Footy Headline, è invece chiaramente un omaggio alla maglia dell’ultima Coppa Uefa alzata dai nerazzurri, vale a dire nel 1997 nella finale vinta per 3-0 contro la Lazio. Il design della maglia è stato collegato ad una scarpa Nike che in Italia ha ricevuto parecchio successo e che negli anni a seguire è stata più volte riproposta con altre rivisitazioni: si tratta della famosissima Air Max.

