Ci siamo quasi, a breve l’Inter potrebbe annunciare ufficialmente la nuovissima divisa che accompagnerà la formazione di Simone Inzaghi per tutta la stagione 2023/24. Dopo aver svelato i primi due kit, il club nerazzurro non ha ancora presentato ai tifosi quella che sarà la terza maglia della nuova annata.

Nei giorni scorsi erano trapelate immagini inedite che riportavano fedelmente la nuova linea in uscita: una divisa interamente arancione che rivisita per certi aspetti quella già utilizzata nella stagione 2000/01. Adesso, come svelato dall’ultimo aggiornamento di footyheadlines, sono state diffuse nuove immagini con la versione definitiva che presente il main sponsor Paramount+ e un disegno innovativo per i loghi di Inter e Nike.