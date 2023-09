Svelata la terza maglia dell’Inter: ecco le immagini

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane il nuovo kit con il quale l’Inter si è presentata alla nuova stagione, giungono nuove conferme sul modello che invece riguarderà la terza maglia dei nerazzurri. Come anticipato da ‘footyheadlines’, il club interista ha scelto di rivisitare la terza divisa della stagione 2000/01 puntando ancora una volta sul colore arancione.

Come si può vedere dalle immagini, la maglia sarà interamente arancione con le estremità delle maniche grigie. Quest’ultimo presente insieme al nero anche nella parte superiore, a richiamare in questo caso il grigio presente in abbondanza nel kit della stagione 2000/01. In attesa della presentazione ufficiale da parte dell’Inter, ecco la terza maglia nerazzurra per la stagione 2023/24:

2 Immagini