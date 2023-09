Nuovo stadio Inter, firma sull’accordo: ecco le date

Nuovi risvolti importati sul fronte stadio in casa Inter, dopo l’addio definitivo del club nerazzurro al progetto su cui aveva lavorato per anni con il Milan per rimanere in zona San Siro. Se i rossoneri sono adesso al lavoro per costruire un nuovo impianto di proprietà a San Donato, si trova invece a Rozzano l’area individuata dalla società di Steven Zhang per ospitare la nuova casa interista.

A tal proposito, come riportato da ‘gazzetta.it’, l’Inter ha siglato un accordo con Bastogi per un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024 sullo studio di fattibilità. Un progetto che, in questa fase iniziale, non prevede però la costruzione di altre attività commerciali. L’area individuata si chiama ‘Nuova Milanofiori’ ed è di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata proprio da Bastogi con la partecipata Infrafin.

Per quanto riguarda invece le tempistiche, l’Inter ha già fissato il 2025 come anno limite entro il quale dovrà essere definito il progetto, così da poter incassare il via libera ad iniziare i lavori già dal 2026. Qualora i tempi fissati dal club nerazzurro venissero rispettati, sarebbe realistico poter assistere ai primi match casalinghi dell’Inter nel nuovo stadio di Rozzano dalla stagione 2028/29. Il progetto verrà firmato dallo studio di architettura e potrebbe riprendere il già noto modello della ‘Cattedrale’.