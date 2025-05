L’Inter sta per lanciare una nuova maglia speciale che indosserà in esclusiva nel prossimo Mondiale per Club. Si tratta di una una maglia pre-partita, che verrà dunque utilizzata dai calciatori durante le fasi di riscaldamento nei match in programma negli Stati Uniti la prossima estate 2025.

Ricordiamo, infatti, che l’Inter dovrà disputare ben tre gare nella fase a girone, rispettivamente contro Monterrey il 18 giugno, Urawa Reds il 21 e River Plate il 26. In caso di arrivo nei primi due piazzamenti del proprio gruppo, la formazione di Simone Inzaghi potrà proseguire successivamente il proprio percorso al Mondiale con gli ottavi di finale.

Questa edizione speciale, anticipata in anteprima dal sito specializzato Footyheadlines, è stata pensata proprio per il Mondiale per Club della Fifa. Anche altri club come Paris Saint Germain e Chelsea legati a Nike come sponsor tecnico, avranno una maglia pre-gara simile a quella ideata per l’Inter con colori e sfumature chiaramente diverse.