Sport – Lautaro-Barcellona, si accelera. Semedo più di Firpo: contatti tra Jorge Mendes e l’Inter

In Spagna la telenovela Lautaro continua a riempire le prime pagine dei quotidiani sportivi. Secondo quanto riportato da Sport, la trattativa tra Barcellona e Inter è pronta ad entrare nel vivo: la dirigenza nerazzurra vuole chiarire il progetto sportivo e le manovre di mercato in vista della prossima stagione e chiudere così in fretta la pratica legata al suo numero 10.

La posizione del Barcellona rimane al momento la stessa: 60 milioni in cash più una o due contropartite tecniche per arrivare alla valutazione complessiva fatta dall’Inter di 111 milioni di euro.

Uno di questi potrebbe essere Junior Firpo ma non è da escludere che all’ultimo minuto l’Inter riesca ad inserire nell’affare Semedo, tanto che sono da registrare diversi contatti negli ultimi giorni tra l’agente del portoghese Jorge Mendes e i nerazzurri.

La decisione finale dovrà essere presa nella prossima settimana, la volontà di Lautaro di giocare al fianco di Messi potrebbe facilitare la chiusura dell’affare con l’Inter che ora dovrà concentrarsi a trovare condizioni ragionevoli.

