CdS – Inter, Hakimi in rampa di lancio: firma in arrivo e ‘recompra soft’ al Real Madrid

Fumata bianca in arrivo per Achraf Hakimi in nerazzurro. Ad alimentare le temperature sempre più bollenti in chiave mercato per l’Inter ci ha pensato anche il Corriere dello Sport che ha avvicinato ulteriormente il giocatore ai colori interisti. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, l’esterno potrebbe addirittura anticipare i tempi e sbarcare a Milano nella giornata di oggi per legarsi al club di Via della Liberazione con un contratto quinquennale.

La novità più calda sulla trattativa riguarda però in particolare il futuro della love story tra Achraf Hakimi e l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport infatti il Real Madrid avrebbe ottenuto una recompra soft, ovvero la possibilità di poter contare su un diritto di prelazione in caso di futura rivendita del giocatore da parte dei nerazzurri. “Le Merengues – spiega il quotidiano – hanno ottenuto un diritto di prelazione sul calciatore nel caso in cui l’Inter in futuro dovesse ricevere la proposta di altri club, pareggiando quell’offerta”. Uno step in più nella trattativa che avvicina ulteriormente Achraf Hakimi alla Beneamata: colpo lampo per i nerazzurri, pronti al rinforzo da top class in fascia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!