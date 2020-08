Dalla Spagna – Messi gela Koeman durante l’incontro odierno: si vede lontano dal Barca!

La telenovela Leo Messi non accenna ad estinguersi nonostante le parole di distensione degli ultimi giorni del presidente del Barcellona Bartomeu. Secondo quanto riportato da RAC1, principale radio della Catalogna e poi ripreso da AS e Mundo Deportivo, l’incontro con il neo allenatore Koeman non sarebbe andato al meglio.

Messi infatti avrebbe ribadito anche al nuovo tecnico di non sentirsi più molto coinvolto al Barca e di guardare più altrove che in casa blaugrana. Il calciatore sarebbe indeciso, ma sa bene che lasciare il club spagnolo, data la situazione contrattuale, sarà molto complesso. Pare che il Barcellona per ora voglia fare orecchie da mercante e ignorare il confronto tra campione e tecnico, facendo come se nulla fosse.

Tuttavia è innegabile che qualcosa di grosso bolla in pentola. L’Inter aspetta l’evolversi della situazione e spera.

