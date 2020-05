Dall’Inghilterra – Aumenta la concorrenza per Tagliafico, ora fa gola anche in Premier!

Nicolas Tagliafico ha impressionato molto nelle ultime due stagioni a suon di prestazioni eclatanti e di goal pesantissimi a livello europeo. Il terzino argentino, grande protagonista nella favola dell’Ajax in Champions League, è però ora sulla lista dei partenti dei lancieri. Il ragazzo, ormai 27 enne, vuole un grande palcoscenico che gli consenta di fare lo step definitivo della carriera. Dal canto suo il club olandese necessiterà di fare cassa e potrebbe vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Diversi club importanti seguono con interesse il ragazzo, anche perché oramai è limitato il numero di terzini sinistri di livello in circolazione. Negli scorsi giorni il ragazzo era anche stato accostato all‘Inter, dato che alla rosa di Conte servono innesti importanti sulle corsie laterali. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Daily Mirror, sul calciatore starebbe montando rapidamente l’interesse del Chelsea. I blues stanno setacciando il mercato in cerca di rinforzi di livello e avrebbero individuato in Tagliafico il sostituto perfetto del partente Marcos Alonso, possibile arrivo in casa nerazzurra.

Tra Ajax e Blues, anche per l’affare Ziyech, c’è un canale preferenziale e anche l’argentino non ha nascosto il proprio apprezzamento per la Premier League. Tuttavia si resta ancora nel campo delle voci e nessuna offerta ufficiale è stata formulata. Marotta studia la situazione e intanto si cautela cercando alternative valide.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!