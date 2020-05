Il sogno di Grifo: “Seguo sempre l’Inter, spero in una chiamata”

Una suggestione di mercato, anzi una tentazione. Spinta soprattutto dal suo tifo nei confronti dell’Inter che lo avvicina costantemente alla passione nerazzurra. Vincenzo Grifo, protagonista in Germania con la maglia del Friburgo, ha rivelato di guardare sempre con interesse alla situazione che coinvolge la Beneamata da vicino.

“Faccio il tifo per loro – ha dichiarato Grifo a Sky Sport 24 – e guardo sempre sia la Serie A che i nerazzurri. Un occhio per loro c’è sempre. Non si sa mai se arrivasse qualche offerta…”. Una speranza, quasi una preghiera la sua in vista del futuro. Vincenzo Grifo insegue la possibilità di una chiamata in arrivo dall’Inter di Antonio Conte, ex ct di quella Nazionale scoperta per la prima volta dal calciatore del Friburgo nel 2019. Un anno di sogni, inseguendo quello più grande colorato di nerazzurro. Grifo studia per la Beneamata e spera nella telefonata giusta, quella decisiva.

