Inter, ansia prestiti: pessimismo su Joao Mario e Perisic, ora Icardi diventa fondamentale

“Sappiamo che presto arriveranno tempi più duri, dovremo stringere la cinghia. Non possiamo dunque permetterci di comprare sia Krykhovyak che Joao Mario insieme”. Sono state queste le dichiarazioni di Anatoly Mescheriakov, presidente della Lokomotiv Mosca, rilasciate negli scorsi giorni. Una vera doccia gelata in casa Inter, che sperava di poter contare sui 18 milioni previsti per il riscatto del centrocampista portoghese. Quei soldi, uniti ai 20 per Ivan Perisic che, al momento, sono altrettanto in dubbio, avrebbero fatto molto comodo alle casse nerazzurre.

38 milioni di euro e due ottime plusvalenze per poter fare mercato, sulle quali invece, ad oggi, Marotta non può contare. È d’obbligo, infatti, mantenere una certa prudenza, visto anche il pessimismo che cresce in casa nerazzurra in merito al futuro del portoghese e del croato. Ora diventa quindi fondamentale il destino di Mauro Icardi: come scrive La Gazzetta dello Sport il Paris Saint-Germain sembra intenzionato a riscattarlo, ma chiedendo un piccolo sconto. Sarà quindi fondamentale cercare di portare la nave in porto per potersi assicurare soldi freschi.

