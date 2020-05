Inter, Batista elogia Martinez: “Lautaro ha molto di ciò che Batistuta aveva, ha più tecnica”

Nessuna sorpresa, l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è concreto, alcuni addirittura danno già per fatta l’operazione che vedrebbe il Toro accasarsi in Catalogna. I dubbi rimangono, soprattutto legati alle possibilità dei blaugrana di potersi permettere il cartellino di Martinez. La cosa fuori discussione è che Lautaro con il passare degli anni si sia affermato sempre di più, crescendo sotto tutti i punti di vista fino ad occupare, in brevissimo tempo, la pedina di attaccante insostituibile per l’Inter di Antonio Conte. Non solo club, Lautaro si è già affermato anche con la maglia della sua nazionale, l’Argentina: per lui a soli 22 anni si registrano già 17 partite e 9 reti. Martinez ha esordito con gli Under 20 argentini, dove nella Coppa del Mondo Under 20 lasciò una buonissima impressione agli osservatori.

A guidare quella squadra di giovani argentini c’era Fernando Batista, che ha rilasciato alla stampa spagnola alcune considerazioni sul gioiello nerazzurro: “Ciò che ha attirato la mia attenzione su Lautaro è stato il suo desiderio di rimanere e lavorare ancora un po dopo l’allenamento.”Mi diceva che avrebbe lavorato di continuo per raggiungere i suoi obiettivi. È forte fisicamente e mentalmente e non ha bisogno di molto sostegno per potere arrivare dove desidera. Il confronto che mi viene in mente è con una delle macchine da presa di tutti i tempi in Argentina. Lautaro è su un percorso simile a quello di Gabriel Batistuta. In situazioni uno contro uno, nella sua velocità, nella sua abilità in area, nel suo potere fisico sono molto simili. Lautaro ha molto di ciò che Bati aveva, oltre a più tecnica, sta meglio sulla palla”.

