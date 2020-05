Inter e Lokomotiv a colloquio per Joao Mario: lavori in corso per estendere il prestito

Trattativa riaperta tra Inter e Lokomotiv Mosca per il futuro di Joao Mario. Stando a quanto riportato però dal portale metarating.ru, il club russo sarebbe al lavoro non per acquistare il portoghese a titolo definitivo, bensì per estendere il suo prestito fino a fine stagione. Dialoghi in corso tra le parti per prolungare il trasferimento fino agli ultimi giorni di luglio, cancellando di fatto la scadenza inizialmente fissata per il 30 giugno.

Come raccontato nelle ultime ore, la Lokomotiv Mosca sembrerebbe aver abbandonato la pista che porta al riscatto del giocatore. Joao Mario vanta un cartellino da 18 milioni di euro, cifra eccessiva per il club russo considerando sia l’emergenza Coronavirus che ha riscritto i bilanci delle società in tutto il mondo sia anche la volontà di puntare su Krychowiak, come raccontato dallo stesso presidente del club. I discorsi con l’Inter, che con Ausilio non ha ancora manifestato la posizione della Beneamata in merito all’estensione del prestito, sono nati soprattutto in questi giorni e nelle prossime ore scriveranno il destino di Joao Mario, tentato per il futuro anche dal Marsiglia.

