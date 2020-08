TS – Kolarov sempre più vicino all’Inter: in arrivo uno specialista dei calci piazzati

Potrebbe essere stato quello di ieri l’ultimo allenamento di Aleksandar Kolarov con la maglia della Roma. Come riportato da Tuttosport, infatti, il 35 enne difensore serbo raggiungerà in queste ore il ritiro della sua nazionale per preparare le gare di Nations League e, al suo ritorno, dovrebbe essere un nuovo giocatore dell’Inter.

Una richiesta specifica fatta da Antonio Conte alla società. Un giocatore esperto e duttile che conosce i meccanismi della difesa a 3, memore di quanto imparato al Manchester City con Pep Guardiola in panchina. Il suo ruolo potrebbe essere quello di terzo centrale di sinistra, alternandosi con Alessandro Bastoni o anche esterno a tutta fascia sempre a sinistra, dando il cambio ad Ashley Young.

L’intesa tra l’Inter e la Roma è ormai ad un passo e l’affare dovrebbe essere chiuso entro un paio di giorni: il difensore serbo in nerazzurro percepirà lo stesso stipendio assicuratogli dai giallorossi, tra i 3 e i 3.5 milioni di euro.

Con l’imminente innesto di Kolarov, l’Inter migliorerà ulteriormente la sua pericolosità sui calci piazzati. Il serbo, infatti, ne è da sempre uno specialista e in questa stagione ha segnato 5 gol su punizione, facendo meglio di calciatori come Dybala, Griezmann e Neymar. E’ pronta un’arma in più, dunque, per l’artiglieria di Antonio Conte.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<