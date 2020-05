Sport spaventa l’Inter: “Barcellona, Lautaro ok: manca un dettaglio”

“Barcellona, ok per Lautaro: manca solo un dettaglio”. Questa la prima pagina di Sport che spaventa i tifosi interisti. Dalla Spagna raccontano di un accordo imminente tra le parti, con il giocatore che andrebbe ad indossare i colori blaugrana per le prossime quattro stagioni. Un tentativo, l’ennesimo dei catalani, per rendere ancor più annebbiato il futuro di Lautaro Martinez, inondato dai rumors in arrivo dalla Spagna.

“60 milioni più due giocatori” si legge sulla prima pagina del quotidiano spagnolo, con Arturo Vidal valutato 15 milioni ed un’altra pedina da pescare in fascia. Semedo o Emerson l’ultimo nome da inserire nell’affare Toro, nonostante le cifre decisamente più basse rispetto ai 111 milioni richiesti dai nerazzurri Il Barcellona non molla e torna all’attacco per Lautaro. A surriscaldare le temperature però ci pensa anche la stampa iberica che cavalca l’onda ed avvicina ulteriormente l’argentino al Camp Nou.

Questa la prima pagina di Sport.