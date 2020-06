Marotta rompe gli indugi e lavora ad un centrocampo ‘da urlo’: in arrivo sei titolari per tre posti!

L’Inter ha deciso di dire basta ai problemi di rosa corta e di inesperienza: troppe volte sono stati la causa principale di partite molto importanti nelle quali si sono persi punti – su tutte, la trasferta di Dortmund in Champions -. Per evitare queste difficoltà, Beppe Marotta ha deciso di mettere nelle mani di Antonio Conte un centrocampo privo di riserve, ma composto da ben sei titolari per i tre posti disponibili. Addio quindi a soluzioni di ripiego, se non per un settimo elemento che rimarrà in coda alla rosa e che sarà probabilmente Gagliardini.

Gli altri sei, scrive Tuttosport, partiranno dalla base composta da Barella, Brozovic ed Eriksen, con Sensi subito pronto a subentrare. Ad essi, verrà aggiunto con tutta probabilità Sandro Tonali, considerato già oggi un veterano nonostante la giovanissima età. Il pressing sul Brescia è già iniziato, e la Juve, ad oggi, sembra essere a debita distanza. L’ultima pedina, invece, dovrebbe garantire fisicità e grinta: le caratteristiche ideali di Arturo Vidal, insomma. Se però il cileno non dovesse arrivare, il quotidiano torinese apre nuovamente all’ipotesi di permanenza di Radja Nainggolan. Il rapporto con i compagni è rimasto ottimo, il contratto è fino al 2022 e il diritto di riscatto non è compreso dell’accordo trovato l’estate scorsa con il Cagliari. In questo senso verrà sentito Conte, ma il reintegro del Ninja, ad oggi, non è un’ipotesi così remota.

