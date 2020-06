The Sun – Rebus Aubameyang: crolla il valore sul mercato, Arsenal al bivio. Fissato il prezzo

Uno dei nomi seguiti con particolare attenzione dalla dirigenza nerazzurra, in caso di addio di Lautaro Martinez, è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese dell’Arsenal è accostato ai colori nerazzurri da diverse settimane ma secondo quanto riportato dal The Sun ci sarebbero alcune importanti novità.

La dirigenza dei Gunners è decisa a trattenere il proprio attaccante se non riuscirà in estate ad ottenere più di 23 milioni di euro dalla sua cessione. Il contratto è in scadenza nel 2021, al momento il giocatore ha rifiutato il rinnovo perché vuole giocare la Champions League ma l’Arsenal non sembra essere preoccupato di perderlo a parametro zero.

Il valore di mercato di Aubameyang è però precipitato a causa dell’emergenza coronavirus. Ora l’Arsenal si accontenterebbe anche di 23 milioni di euro, per un giocatore in scadenza e sulla soglia dei 31 anni. In caso contrario l’ex Borussia Dortmund rimarrà a Londra, toccherà ad Arteta convincere il giocatore e farlo sentire ancora al centro del progetto tecnico. Anche perché non tutti i club possono garantire il pesante ingaggio percepito da Aubameyang con l’Arsenal.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!