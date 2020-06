Sport – Barcellona-Lautaro, si tratta da febbraio: via libera dell’Inter! Parti più vicine

In Spagna sono sicuri: sale l’ottimismo in casa Barcellona sul fronte Lautaro Martinez. Il club blaugrana è convinto di poter strappare l’attaccante argentino all’Inter, nonostante al momento manchi l’intesta totale tra i due club.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe dato il via libera al Barcellona per trattare con Lautaro Martinez già a partire dal mese di febbraio, con i blaugrana che si sono mossi in anticipo per battere la concorrenza di Real Madrid e Manchester City.

L’accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un super contratto da 12 milioni di euro più bonus, il Toro avrebbe già dato piena disponibilità a raggiungere Messi al Camp Nou e ora è in attesa dell’intesa tra i due club.

La posizione dell’Inter resta la stessa: si parte da un minimo di 80 milioni di euro in cash più eventuali contropartite tecniche, il Barcellona è fermo ad un’offerta che si attesta sui 60 più il cartellino di due giocatori. Le parti si stanno avvicinando e il club blaugrana spera che tutto possa essere risolto al più presto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!