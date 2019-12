Mundo Deportivo – Strada in salita per l’Inter: Vidal più lontano, il Barcellona non cede

L’Inter continua a sognare Arturo Vidal ma le notizie che arrivano dalla Spagna non sono incoraggianti: secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Mundo Deportivo l’agente del cileno, Fernando Felicevich, è stato a Barcellona per diversi giorni con la missione di cercare un punto d’incontro con la dirigenza blaugrana che ha ribadito di non volersi privare dell’ex Juventus nella finestra invernale di calciomercato.

Vidal, a meno di clamorose offerte irrinunciabili, per la dirigenza del Barcellona non si muoverà. Lo stesso Valverde ha chiarito la situazione dopo il 4-1 rifilato all’Alaves: “Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un goal, non credo che possa andare”.

