Mercato – Nuovo rinforzo per l’Inter Women: in arrivo Ilaria Mauro dalla Fiorentina

Inter attiva sul mercato non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per la finestra di mercato che riguarda il mondo dell’Inter Women. Il calcio femminile, nonostante sia stato fermato dall’emergenza Coronavirus, è in continua evoluzione e le squadre hanno intenzione di rafforzarsi per poter competere nel migliore dei modi.

Eleonora Goldoni ha annunciato che lascerà l’Inter Women per la sua volontà di giocare di più, ma allo stesso tempo ha promesso che il suo è un arrivederci. Per sostituirla, l’Inter ha già trovato un nome: Ilaria Mauro. L’attaccante della Fiorentina Women’s sembra destinata alla squadra femminile dell’Inter, come riporta TMW.

La Fiorentina, intanto, sembra abbia già trovato in Daniela Sabatino, classe ’85, la sostituta, attualmente in forza al Sassuolo, ma che dovrebbe aver già firmato con la squadra viola per la prossima stagione.



