Ag. Musso: “Pronto per un grande club, si parla dell’Inter ma Pozzo chiede tanti soldi”

Del prossimo vice Handanovic se ne parla tanto in casa Inter. Il capitano nerazzurro sarà ancora al centro della porta nerazzurra almeno per un’altra stagione ma la società ha ribadito più volte la volontà di affiancargli un portiere giovane su cui investire per il futuro.

Tra i nomi di mercato usciti c’è quello di Juan Musso e l’agente Vicente Moses ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “In Italia ci sono molti rumors su di lui, si parla di Inter, Napoli e anche Milan. In Inghilterra si dice del Watford e anche in Spagna parlano dell’Atletico Madrid che lo segue con interesse e ci punterebbe se partisse Oblak. La verità è che è presto e che in questo momento pensa solo all’Udinese e alla salvezza. Quel che è certo è che Juan progetta una carriera internazionale molto importante e vuole fare il salto di qualità. Recentemente ho parlato col Benfica, ma credo che Juan in questo momento costi troppo per loro: ci vogliono tanti soldi per convincere Pozzo a cederlo. Lo sappiamo come è trattare con la famiglia Pozzo, i prezzi dei grandi portieri sono cresciuti tanto almeno prima del Covid e quindi bisognerà pagarlo bene, ma se arriva un’offerta importante si potrebbe iniziare a parlare, di certo Pozzo non è uno che tarpa le ali ai suoi gioielli. C’è stata qualche richiesta dalla Spagna di club non di prima fascia, io sinceramente credo che Juan Musso sia già pronto per un grandissimo club”.

