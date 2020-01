Allan-Vecino più di un’idea: respinto sondaggio della Lazio, Conte vuole il suo mastino

Oltre alla trattativa per Politano e Llorente, Inter e Napoli, in queste ore, stanno discutendo anche di un altro possibile scambio. I protagonisti di quest’ultimo sarebbero Matias Vecino ed Allan, entrambi centrocampisti in uscita dalle loro squadre e graditi dai rispettivi allenatori che li accoglierebbero. Il più entusiasta sarebbe indubbiamente Antonio Conte, che dopo aver chiesto Vidal ed accettato anche l’ipotesi Kessié si ritroverebbe in casa un centrocampista con le caratteristiche che richiede da tempo.

Le trattative tra i due club procederanno, la speranza dell’Inter è quella di chiudere uno scambio che avrebbe molteplici lati positivi. Nelle scorse ore anche la Lazio, scrive La Gazzetta dello Sport, ha provato un sondaggio per Vecino. ‘No’ secco di Marotta, che non accetta di perdere l’uruguaiano in prestito, ma vuole monetizzare o fare uno scambio.

