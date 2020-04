Sport – Il Barcellona scarica Rakitic: Siviglia l’opzione nostalgica, ma il club lo spinge all’Inter

Che le strade di Ivan Rakitic e il Barcellona si sarebbero presto separate, lo si era capito già la scorsa estate dall’insistenza con cui il club blaugrana aveva cercato di coinvolgere la sua cessione in altre operazioni parallele, come quella poi sfumata per Neymar. Come annunciato questa mattina nella prima pagina del quotidiano spagnolo Sport, la prossima sessione di mercato sarà finalmente quella buona per la separazione ufficiale: il Barcellona non offrirà alcun rinnovo al centrocampista e lo metterà sul mercato ufficialmente.

Dalla Catalogna si riferisce di numerose offerte per il suo cartellino, soprattutto provenienti dall’Italia. Inter, Juventus e Milan sono le società in prima fila ad aspettare da diverso tempo. Ma il centrocampista croato, dopo un’annata in cui ha capito che la sua esperienza in blaugrana è giunta al capolinea, vorrebbe prioritariamente ritornare al Siviglia, club in cui è sbocciato il suo talento e che lo attende a braccia aperte come una grande famiglia.

Nonostante ciò, la preferenza del Barcellona resta invece l’Inter. Con il club nerazzurro c’è in piedi il discorso Lautaro Martinez ed inserire il nome del croato tra le possibili contropartite potrebbe essere una carta in più per i catalani. Ovviamente, sarà decisiva la volontà del calciatore: pur di non lasciarlo andare in scadenza nel 2021, i 20 milioni ricavabili dalla sua cessione mettono ovviamente il Barcellona in una posizione secondaria rispetto ai desideri di Rakitic.

