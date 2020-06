Barcellona, ultima offerta per Lautaro Martinez: ok a Junior Firpo, ma per 41 milioni!

Non c’è niente da fare, il Barcellona non ha ancora mollato la presa strettissima intorno al nome di Lautaro Martinez e non sembra intenzionata a farlo. Appare evidente che, dopo mesi e mesi di contatti, se il club blaugrana non ha fatto notevoli passi in avanti nell’operazione significa che dal punto di vista economico non è in grado di soddisfare o semplicemente avvicinare le richieste dell’Inter. L’ultima offerta, ad esempio – come assicurano questa mattina sulle pagine del Mundo Deportivo -, equivale ancora una volta ad una parte cash di 70 milioni più il cartellino di Junio Firpo, ma valutato addirittura 41 milioni di euro!

Tutto questo, elaborato per raggiungere complessivamente il valore di 111 milioni di euro stabilito dalla clausola rescissoria presente sul contratto dell’argentino. Ma il direttore sportivo Piero Ausilio, a tal proposito, era stato più che chiaro: la clausola andrà pagata per intero, senza cartellini di mezzo. Perché il club nerazzurro potrebbe pure aprire all’inserimento del terzino sinistro che effettivamente può interessare, ma con una parte cash di almeno 90 milioni di euro, visto che il valore attribuito dal Barcellona per Junior Firpo non sembra coincidere con il reale prezzo di mercato del calciatore, il quale – secondo i dati Transfermarkt – ammonta attualmente a 20 milioni.

