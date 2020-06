Bild – Il Bayern Monaco frena su Perisic: riscatto lontano

Nonostante l’Inter abbia concesso più tempo del dovuto al Bayern Monaco per esercitare il riscatto di Ivan Perisic, il club bavarese potrebbe restituire indietro l’esterno croato. Sebbene tutto sommato il prestito sia andato bene, resta ancora distanza tra i 20 milioni chiesti dai nerazzurri e i 10 offerti dai tedeschi. Come ricordato da Sport Bild, poi, il Bayern sta pure ragionando sulle cifre dell’ingaggio del calciatore che ammonta sui 10-11 milioni di euro lordi a stagione.

Un peso in più per l’Inter che pensava di aver chiuso definitivamente la pratica Perisic con la cessione della scorsa stagione e che, qualora non dovesse realmente essere riscattato dal Bayern, dovrebbe rimettersi in moto per cercare un’altra soluzione. Altrimenti, per andare incontro ai tedeschi, il club nerazzurro dovrebbe operare un maxi sconto nei confronti di un calciatore che in Germania non considerano un titolarissimo.

