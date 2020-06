TS – Cavani all’Atletico libera Morata. Conte ci pensa: primi contatti, intermediari al lavoro

Parigi-Madrid-Milano, un valzer di attaccanti pronto ad infiammare la prossima finestra di calciomercato. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone nelle ultime ore si sarebbe avvicinato in maniera importante ad Edinson Cavani, attaccante uruguaiano in scadenza con il Paris Saint Germain e nel mirino anche dell’Inter.

Come riportato da Tuttosport, l’ex Napoli e Palermo è pronto a trasferirsi in Spagna e il suo arrivo potrebbe in qualche modo liberare Alvaro Morata. Lo spagnolo verrà riscattato dall’Atletico Madrid che verserà nelle casse del Chelsea i 55 milioni di euro previsti dal riscatto.

Il nome di Morata così è finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra che continua a seguire anche Belotti, incedibile però per Cairo, Chiesa, Aubameyang, Lacazette e Dembelé. Al lavoro ci sarebbero già alcuni intermediari per sondare la pista e le possibilità di un affare, Conte ha già allenato Morata durante la parentesi condivisa con il Chelsea con lo spagnolo che non avrebbe difficoltà ad inserirsi nuovamente negli schemi del tecnico nerazzurro. Inoltre Milano è una città che attrae Morata e sua moglie Alice, modella e fashion blogger.

