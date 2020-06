INDISCREZIONE PI – Marotta su Sarr, occasione a zero per la difesa: l’Inter c’è ma quanta concorrenza in Europa!

Negli ultimi giorni è stata accostata con decisione la candidatura di Malang Sarr, difensore centrale del Nizza, al mercato dell’Inter. Il classe 1999 francese è in scadenza di contratto e lascerà il proprio club e la Francia per iniziare una nuova avventura.

Secondo quanto raccolto da Passioneinter.com, l’Inter ha sondato la pista per Sarr, godendo dei buoni rapporti con il suo entourage visto che il giocatore fa parte della scuderia di Federico Pastorello. Sulle tracce del francese però ci sono diversi club europei: Sarr piace infatti in Germania, Inghilterra e Spagna ma anche ad altri club italiani.

Nonostante la sua giovanissima età, conta già più di 130 presenze in carriera. Arruolabile nella difesa a 3, potrebbe essere per l’Inter un rimpiazzo più che pronto all’esperto Diego Godin che potrebbe lasciare Milano dopo un solo anno. Un’occasione a zero, come piace a Marotta. L’Inter c’è ma la strada è ancora lunga.

