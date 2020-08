SM – Skriniar nel mirino delle big d’Europa: plusvalenza in arrivo? L’Inter fissa il prezzo

Milan Skriniar potrebbe essere sacrificato dall’Inter sul mercato per realizzare un’importante plusvalenza in ottica bilancio. Complice il passaggio alla difesa a 3 di Conte, lo slovacco non è riuscito a mantenere gli standard delle sue prime stagioni in nerazzurro, finendo anche dietro a Godin nelle gerarche difensive.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter potrebbe accontentarsi di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Sulle tracce di Skriniar ci sono sempre i due Manchester e il Real Madrid. In caso di cessione, l’Inter punterebbe su Smalling: l’inglese del Manchester United, di ritorno dal prestito alla Roma, è considerato il profilo ideale per sostituire l’ex Sampdoria.

