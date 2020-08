Mercato – Il papà di Vanheusden: “Futuro? Lo Standard è l’ideale ora. L’Inter lo sa”

Johan Vanheusden, papà di Zinho, si è concesso ai microfoni de La Derniere Heure per parlare del futuro dell’ex canterano nerazzurro, ora in forza allo Standard Liegi. Escluso un suo ritorno all’Inter in questa finestra di mercato.

Ecco le sue parole: “Deve recuperare il ritmo partita perché non ha giocato molto negli ultimi mesi, ma sono molto felice che la sua squalifica sia finalmente finita. Si è allenato bene, ricordiamo che ha subito anche due brutti infortuni. Il futuro? Rimanere allo Standard è la scelta ideale, nonostante tutte le falsità uscite in giro. La nostra priorità è sempre stata quella di rimanere qui. Abbiamo parlato con l’Inter e loro sanno che Zinho si sente più a suo agio allo Standard”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<