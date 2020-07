Carnevali (ad Sassuolo): “Batto la Juve per il mio amico Marotta. Lautaro resta all’Inter, Zaniolo…”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per presentare la sfida in programma questa sera contro la Juventus e parlare del suo legame con Marotta: “Spero di battere la Juventus così faccio felice anche il mio amico Marotta. Come sta nell’ultimo periodo? Sempre sereno, è il numero uno. L’Inter ha buttato via tanti punti, però è ancora lì davanti”.

Il legame rotto con Paratici: “Non entro in quelle che sono questioni personali. E comunque non avrebbero bisogno di me per andare a cena. Faranno mai un affare assieme? Penso di sì, principalmente perché rappresentano due proprietà che sono in buoni rapporti. Zhang e Agnelli si sentono spesso”.

I pronostici del mercato: “Messi in Italia? Non credo proprio. Abbiamo già la fortuna di avere Cristiano Ronaldo e sono convinto che resterà ancora qualche anno alla Juventus. Allegri? Siccome è il top, il più bravo di tutti, lo vedo in una panchina di una big. Non me ne voglia Zidane, ma Max sarebbe perfetto per il Real Madrid. Ma lo consiglierei anche ai miei amici del Barcellona. Subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno. Lautaro resta all’Inter, Zaniolo alla Juve”.

