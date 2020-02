CdS – L’Inter ha in pugno Chong: si cerca un’italiana a cui girarlo in prestito

L’Inter è sempre più vicina a Tahith Chong. Il centrocampista olandese, infatti, appare ormai quasi irrimediabilmente lontano dal rinnovo con il Manchester United, ed i nerazzurri si sarebbero mossi in tempo anche per anticipare la concorrenza del Barcellona.

Inoltre, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, per facilitarne l’ambientamento in Serie A i nerazzurri sarebbero alla ricerca di una squadra italiana a cui prestarlo. Avendo passaporto olandese, Chong non occuperebbe alcuno slot da extracomunitario.

