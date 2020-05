CdS – Mertens, Napoli rassegnato: Inter in corsa, ma occhio anche al Newcastle

Sempre più pessimista il Napoli in vista del futuro di Dries Mertens. Come sottolineato infatti dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga è ad un passo dall’addio al club partenopeo. De Laurentiis ha offerto all’ex PSV, finito nel mirino dell’Inter, un ricco contratto per prolungare la sua avventura in azzurro ma l’idea che filtra dagli ambienti campani, evidenziata dal quotidiano, racconta di un attaccante ormai pronto a fare le valigie per l’addio.

Insieme a Mertens, anche Callejon sembra destinato a lasciare il Napoli. Per il belga, a farsi avanti è stata soprattutto l’Inter, tentata dal colpo a costo zero per rinforzare il proprio reparto avanzato e sostituire il partente Sanchez, destinato al rientro al Manchester United. Osserva interessato anche il Chelsea, con Lampard che avrebbe chiesto a gran voce il giocatore alla propria dirigenza, il tutto mentre dalla Premier League tentano il ribaltone decisivo. Il Newcastle infatti sarebbe al lavoro per presentare un’offerta che possa convincere Mertens a sposare il progetto dei Magpies. In attesa di risvolti ancor più caldi, l’Inter non perde di vista il suo obiettivo per l’attacco, sempre più vicino all’addio al Napoli.

