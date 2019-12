CdS – Priorità centrocampo, Marotta accelera: le ultime su Vidal, De Paul e Kulusevski

In vista della prossima finestra invernale di calciomercato, la priorità in casa Inter rimane quella del centrocampista. Conte ha espressamente richiesto un rinforzo a metà campo, in grado di portare muscoli e gol ad un reparto che ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono diverse le strade seguite dall’Inter. La prima è quella che porta ad Arturo Vidal, ieri in gol con il Barcellona nel 4-1 rifilato all’Alaves: la dirigenza nerazzurra ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, al momento bocciato dai catalani che vorrebbero invece l’obbligo almeno sui 25.

In rete ci è andato anche De Paul e anche in questo caso la forbice di distanza tra Udinese e Inter è ampia: i friuliani valutano l’argentino 35, l’Inter massimo 25. Potrebbe rientrare Dimarco nell’affare ma la trattativa rimane ancora lontana dall’esito positivo.

Capitolo Kulusevski. Marotta si è portato avanti nel lavoro per bloccarlo in vista di giugno ma non è da escludere un suo arrivo in prestito nella finestra invernale di mercato. Il Parma non molla, ma gli scenari potrebbero cambiare da qui a fine gennaio.

