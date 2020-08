CorSera – L’Inter non perdona Brozovic: multa e cessione in arrivo!

Nonostante sia stato schierato regolarmente in campo da Antonio Conte nella sfida di Bergamo vinta ieri sera sull’Atalanta per 0-2, Marcelo Brozovic riceverà presto una multa salatissima da parte dell’Inter. Il centrocampista croato, già punito dalla società circa quindici giorni con un’ammenda da 100 mila euro per il ritiro della patente per guida in stato d’ebrezza, tre sere fa – nuovamente annebbiato dall’alcol – si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Milano ed ha inveito contro medici e infermieri esortandoli con modi poco eleganti a dare la precedenza delle cure ad un amico croato ferito lievemente ad una gamba.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera, oltre alla multa già annunciata da Beppe Marotta nel pre-partita di ieri sera, per Brozovic potrebbe anche arrivare la cessione nel corso della prossima sessione di mercato. Questa è l’intenzione del club, ormai stanco di dover affrontare questioni che nulla hanno a che vedere con il campo e che mettono in cattiva luce il buon nome della società. Secondo il quotidiano milanese, a destabilizzare l’equilibrio del croato, potrebbe essere stata negli ultimi mesi l’assenza della moglie Silvija Lither e dei due figli Aurora e Rafael, rientrati stabilmente in Croazia per via del coronavirus.